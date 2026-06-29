Despliegan operativo por lluvias en zona metropolitana de Puebla

Debido a las precipitaciones que se registraron en la zona metropolitana de Puebla, el Gobierno del Estado, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, desplegó personal en distintos municipios de la zona metropolitana para coordinar acciones con la Secretaría de Seguridad Pública y autoridades locales.

De acuerdo a la estación meteorológica automática de esta coordinación, esta tarde alrededor de las 17:00 horas se tuvo un registro de 62 milímetros de acumulación de precipitación, por lo que de manera inmediata se atendieron llamados de la población, como la caída de un árbol en la Recta a Cholula; dicho incidente provocó el fallecimiento de una persona. En conjunto con elementos de Policía Estatal y Bomberos, se realizaron labores de rescate y atención en el lugar.

Asimismo, se atendieron inundaciones de hasta 70 centímetros en diferentes puntos de la capital; ante ello, se brindó apoyo para el desalojo preventivo de personas adultas mayores, sin lesionados.

Personal de Protección Civil Estatal atendió a automovilistas varados en la Diagonal Defensores de la República, Boulevard Carlos Camacho Espíritu, Vía Corta a Santa Ana, además de calles del Centro Histórico.

De igual forma, se realizan recorridos de verificación en toda la zona metropolitana. Se invita a la población a extremar precauciones y a reportar emergencias a la línea 9-1-1.

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