Continuarán módulos de pavimentación en 659 juntas auxiliares

Con el propósito de fortalecer su legitimidad, capacidad operativa y cercanía con la población, el Gobierno del Estado encabezado por Alejandro Armenta, fortalece a presidencias auxiliares con proyectos de obra comunitaria, pavimentación de accesos que comunican a municipios y equipamiento.

Ante las y los presidentes de 659 juntas auxiliares de toda la entidad, el gobernador Alejandro Armenta señaló que durante décadas fueron relegadas por un modelo centralista, que profundizó las desigualdades. Por ello, anunció que el Programa de Obra Comunitaria contará con mil 500 millones de pesos en 2026, con decisiones tomadas en asambleas comunitarias y coordinación entre delegados, presidentes municipales y autoridades auxiliares.

Informó que continuará la operación y despliegue regional de módulos y trenes de pavimentación para caminos, avenidas y accesos entre municipios y juntas auxiliares, con ahorros sustanciales y sin prácticas de corrupción.

En materia de seguridad y atención inmediata, el gobernador anunció la gestión de una patrulla de la Fiscalía y un vehículo que funcionará como ambulancia, con el objetivo de reforzar la vigilancia, la respuesta ante emergencias y la protección de las familias en las juntas auxiliares. Subrayó que estas acciones forman parte del fortalecimiento integral del territorio.

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, exhortó a las autoridades auxiliares a preservar la gobernabilidad, mantener cercanía con la población y denunciar hechos delictivos para proteger la paz social. Precisó que el diálogo permanece activo con las 659 juntas auxiliares, con atención prioritaria a la seguridad y la construcción de entornos seguros.

Respecto a la entrega de credenciales y kits de herramientas, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García, señaló que representa un respaldo institucional y un reconocimiento al trabajo comunitario. Confirmó que los recursos del programa de Obra Comunitaria, permitirán proyectos locales en educación, espacios públicos y prevención, con un enfoque humanista y participación directa.

En su intervención el director general de Gobierno, Isauro Rendón, explicó que se mantiene diálogo y trabajo cercano con las y los 659 ediles auxiliares, a quienes se les ha atendido en cada una de sus demandas.

Al cierre del encuentro, las y los presidentes auxiliares expresaron su reconocimiento al respaldo estatal. El presidente auxiliar de San Andrés Cacaloapan, de Tepango de López, Marciano David Rojas, destacó su satisfacción por el anuncio de una camioneta con funciones de ambulancia y una patrulla para uso comunitario, así como la entrega de herramientas y equipo de cómputo que fortalecerán el trabajo local y personal. Agradeció el acompañamiento del gobernador y expresó orgullo por el apoyo a las juntas auxiliares.

Por su parte la presidenta auxiliar de Otlatlán, Dalila Hernández, afirmó que los apoyos ya se reflejan en su comunidad a través de la obra comunitaria y subrayó la importancia de contar con una patrulla, debido a los costos y tiempos de traslado a la cabecera municipal, al considerar que este respaldo impactará de forma directa en la seguridad y el bienestar de la población.

