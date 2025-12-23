No habrá recolección de basura el 25 y Año Nuevo en San Pedro Cholula

Redaccion Oronoticias
Recolección se reanudará en las primeras horas del día siguiente.

El Organismo Operador del Servicio de Limpia, en coordinación con el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, informa que el servicio de recolección de residuos se suspenderá los días 25 de diciembre y 1 de enero con motivo de las fiestas decembrinas.

Las autoridades hacen un llamado a la población para que no sacar su basura en la vía pública durante estas fechas, ya que hacerlo fuera del horario establecido provoca contaminación, malos olores y afecta la imagen urbana.

El servicio se reanudará en las primeras horas del día siguiente a cada festivo, por lo que se exhorta a los habitantes a sacar sus residuos conforme a los horarios habituales, según el día de la semana que corresponda.

El Gobierno Municipal agradeció la colaboración ciudadana y reiteró su compromiso de trabajar conjuntamente con la sociedad para mantener un municipio limpio y ordenado.

