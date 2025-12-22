Centro de Emergencias de San Andrés Cholula tendrá 30 nuevos puntos de monitoreo

Como parte del reforzamiento integral de la red de videovigilancia de San Andrés Cholula, una estrategia orientada a extender la cobertura territorial en materia de inteligencia policial, la presidenta municipal, Lupita Cuautle, encabezó la inauguración del fortalecimiento de la Dirección del Centro de Emergencias (DCE).

La alcaldesa dio a conocer los avances de esta iniciativa que contempla la instalación de 30 nuevos Puntos de Monitoreo Inteligente (PMI) en distintas zonas del municipio, así como la modernización de la infraestructura operativa de la sala de monitoreo.

Destacó que esta ampliación tendrá dos etapas adicionales, con la colocación progresiva de 120 nuevos PMI, lo que permitirá ampliar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), Luis Flores Fierros, subrayó que el sistema incorporará herramientas de Inteligencia Artificial para optimizar las búsquedas y agilizar la atención de emergencias, lo que brinda mayor certeza y resguardo a la población.

Con estas herramientas del Centro de Emergencias, el Gobierno Municipal moderniza el sistema de seguridad para una mayor protección con un servicio profesional y eficaz.

