Estado evalúa adquirir 75% de las acciones de Agua de Puebla

La Consejería Jurídica de Puebla realiza un análisis sobre 6 concesiones de servicios públicos en la entidad, entre ellas, la otorgada a Agua de Puebla, a quien el Estado podría adquirir el 75% de sus acciones o revocar el contrato.

En entrevista, el representante legal de la administración estatal, Raúl Pineda Zepeda, señaló que no hay nada concreto sobre el supuesto interés de Manila Water para quedarse con acciones de la empresa Concesiones Integrales.

No obstante, dijo que el Estado también podría realizar dicha transacción, aunque lo más probable es una revocación de la concesión debido a las irregularidades e incumplimientos del contrato.

El consejero jurídico Raúl Pineda Zepeda indicó que el Estado analiza adquirir el 75% de acciones de Agua de Puebla, aunque si hay incumplimientos lo más viable sería una revocación de la concesión del servicio.



@Ale_Olivera_ pic.twitter.com/QpgSxy1bz6 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 22, 2025

​”Es parte del análisis que estamos haciendo, es parte de los pros y los contras. No hay ningún acto formal que requiera una transacción o algún cambio de concesión”, afirmó.

Enfatizó que la administración de Alejandro Armenta Mier no caerá en omisiones ante el incumplimiento en el servicio y la infraestructura, de diferentes empresas con las que se tienen contratos firmados.

En ese sentido, dijo que también se realiza una revisión de otras cinco concesiones más, entre las que se incluye a la Promotora Ambiental de la Laguna (PALA), encargada de los servicios de limpia en la capital poblana.

Editor: Renato León

Te recomendamos: