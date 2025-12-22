Puebla: Necesario pagar fotomultas para tener subsidio del 100% en tenencia

Para acceder al subsidio del 100 por ciento en el pago de a tenencia vehicular, los propietarios de los vehículos no deberán contar con adeudos fiscales, incluidas las fotomultas, informó el coordinador de Gabinete de Puebla, José Luis García Parra.

En conferencia de prensa, el funcionario informó que dicha modificación se incluye en las reformas a la Ley de Hacienda enviadas al Congreso del Estado.

Respecto a la tenencia vehicular, indicó que para acceder a la condonación al 100 por ciento deberán cubrir los pagos de fotomultas.

Mientras que, en la tarjeta de circulación habrá ajustes para que se estipule en ella de manera específica el número de ocupantes autorizados por vehículo, medida que busca reforzar la seguridad vial y la correcta aplicación de la normativa.

Las reformas a la Ley de Hacienda incluyen adecuaciones para que la condonación al 100% de la Tenencia sean para quienes no tengan adeudos fiscales, como fotomultas, y un permiso nuevo de 5 días para trasladas motocicletas del punto de venta al domicilio del comprador.



Además, explicó que uno de los cambios en la Ley de Hacienda contempla la creación de un nuevo permiso para motocicletas, el cual permitirá su traslado del punto de venta al domicilio del comprador.

Este permiso tendrá una vigencia de cinco días, con el fin de regularizar esta práctica y brindar certeza tanto a los propietarios como a las autoridades.

También mencionó que las reformas contempla la homologación en la denominación de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) para evitar inconsistencias legales y administrativas.

