Fiscalía atribuye carambola mortal en Vía Atlixcáyotl a exceso de velocidad

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que las investigaciones sobre el accidente múltiple ocurrido el pasado 10 de diciembre en la Vía Atlixcáyotl han determinado que la colisión fue consecuencia del exceso de velocidad y la falta de pericia de una persona al volante, descartando que tuviera su origen en carreras clandestinas.

El siniestro, que inicialmente dejó una persona fallecida en el lugar, cobró una segunda víctima días después.

Según el avance de la indagatoria, que incluyó entrevistas ministeriales, análisis videográfico y peritajes técnicos, el vehículo responsable era un Volkswagen Golf propiedad de Sandra Paola L., de 18 años, quien falleció el 12 de diciembre en un hospital a causa de un traumatismo craneoencefálico.

La Fiscalía sostuvo una reunión con los familiares de las víctimas, asistida por personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, para informarles los pormenores de la investigación.

Previamente, en conferencia de prensa, la familia de Maricarmen “Mayca” Álvarez, la transeúnte que murió en el impacto, exigió acceso a la carpeta de investigación, advirtiendo sobre un “mensaje peligroso” de impunidad.

El accidente, que dañó múltiples vehículos tras impactar contra una camioneta que esperaba ingresar a la plaza Vía San Ángel, había sido atribuido inicialmente por testigos a una carrera ilegal. Las autoridades, sin embargo, han descartado formalmente esa versión.

