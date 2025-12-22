Familia de Mayca exige justicia por su muerte tras accidente en la Atlixcáyotl

La familia de Maricarmen Álvarez, conocida como Mayca, joven transeúnte que falleció en la Vía Atlixcáyotl en un siniestro vial, exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) acceso a la carpeta de investigación y la detención de la presunta responsable.

En conferencia de prensa, la tía de la joven Maribel Álvarez pidió conocer qué fue lo que pasó con su sobrina, pues hasta este lunes 22 de diciembre no les han informado lo que sucedió ni mostrado los videos de los hechos.

La hermana de Mayca, Mariana Álvarez, confirmó que hay una persona identificada como la presunta responsable y lamentó que haya acciones de impunidad en el caso, pues consideró que es un “mensaje peligroso” para la sociedad.

“No quiero que el caso de mi hermana quede impune, ni quiero que el caso de mi hermana sea un número más de las muertes ocasionadas por accidentes viales y sobre todo ocasionado por personas imprudentes. Nosotros queremos que se haga justicia”, expresó.

Abundó que en el primer acercamiento con la FGE, les dijeron que había pruebas y testimonios de quién había ocasionado la carambola que le arrebató la vida a su hermana cuando volvía a su trabajo caminando, pero no les han mostrado ninguna.

Mariana dijo que tienen apoyo psicológico y legal por parte de la Comisión de Derechos Humanos (CDH)y esperarán la postura de la FGE.

Asimismo, pidieron el apoyo del gobernador Alejandro Armenta Mier para que la FGE acelere las investigaciones.

Mayca trabajadora y con sueños

Mayca tenía 25 años de edad, era trabajadora, feliz, responsable, educada, alegre, positiva, disfrutaba estar con su familia, su novio y sus amigas, y además de viajar mucho, tenía el sueño de algún día formar su propia familia con su pareja actual.

“Este accidente lo que hizo fue que mi hermana ya no pudiera continuar con su vida, ya no pudiera continuar con esos viajes que tenía planeado hacer con su familia, novio y amigas”, contó Mariana, quien consideró a Mayca como su mejor amiga.

Mayca tenía dos años trabajando en un banco, estudió Administración y Dirección de Empresas, ámbito en el que quería crecer con el paso de los años.

Hay que aplicar la ley: activistas

Por su parte, la activista Lizeth Mejorada, integrante de la asociación Manu Vive, recordó que antes del atropellamiento de Mayca, los vehículos involucrados ya tenían varias infracciones, muestra de que exceder la velocidad no tenía consecuencias para los conductores.

“Es un mensaje para la sociedad poblana de que las calles no son autopistas; en las calles van personas y le puede tocar a cualquiera de nosotras y de nosotros, y que el dolor irreparable que sufren las personas y la familia no tiene precio”, comentó.

Reiteró que la Atlixcáyotl necesita “mucha intervención” y aplicar los reglamentos vigentes.

