Choque en límites de Teziutlán y Hueytamalco deja una mujer herida

Un fuerte accidente ocurrió la mañana de este lunes en el tramo limítrofe entre los municipios de Teziutlán y Hueytamalco, en la carretera federal Teziutlán-Nautla, debido a las malas condiciones del asfalto mojado, un problema recurrente en esa zona.

El incidente se registró en una curva, donde el conductor de un automóvil no se percató de la presencia de un camión pesado que circulaba en sentido contrario. Una maniobra inadecuada provocó que el vehículo particular colisionara frontalmente contra la unidad de carga, proyectándose varios metros adelante con la parte delantera totalmente destrozada.

Te puede interesar: Fin de semana marcado por accidentes viales en Puebla

El camión pesado resultó ileso, pero en el interior del automóvil una mujer sufrió lesiones graves. Paramédicos acudieron al lugar y la trasladaron a un hospital de la región para recibir atención médica.

El choque generó congestionamiento vial en las primeras horas del día. Una hora después, tras el retiro de las unidades involucradas, el tráfico fluyó con normalidad. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la afectada.

Editor: César A. García

Te recomendamos: