Proponen no condonar tenencia a quienes tengan infracciones pendientes en Puebla

A las personas que no paguen todas sus infracciones viales cometidas en las avenidas estatales, no les condonarían el pago de la tenencia vehicular, de acuerdo con una propuesta de reforma a la Ley de Hacienda del estado de Puebla.

En la iniciativa enviada por el gobernador Alejandro Armenta el 15 de diciembre pasado, turnada a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal y que entrará en análisis el próximo año, se incluye una modificación al artículo 46 en el que se especifica que no podrá condonarse el pago de la tenencia para quienes tengan créditos fiscales pendientes de pago de “sanciones por infracciones captadas a través de cualquier dispositivo o medio tecnológico en las vías públicas de jurisdicción estatal”.

En la ley actual y vigente solo se excluye de la tasa cero a quienes no paguen las sanciones “por no respetar los límites de velocidad establecidos”, es decir, las fotomultas.

En el documento también incluyen el endurecimiento de reglas con los motociclistas que adquieran un nuevo vehículo, ya que solo podrán circular sin placas al trasladarse del punto donde lo compraron al domicilio de resguardo.

La propuesta indica que será en el punto de venta donde se proporcione un permiso que sería provisional, autorizado por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, que se publique en el Periódico Oficial del Estado.

Este documento tendrá una vigencia de cinco días hábiles contados a partir de la expedición de la factura.

Asimismo, se establece que en la tarjeta de circulación se detallará el número de ocupantes autorizados para viajar en una motocicleta.

De igual forma, para vender o cualquier cambio ante el Registro Estatal Vehicular se tendrá que estar al corriente en las contribuciones vehiculares y sin infracciones viales pendientes de pago.

