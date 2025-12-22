Delfina Pozos impulsa agricultura inteligente y digital en Puebla

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla, a fin de incorporar el modelo de agricultura inteligente y digital como política pública para el campo.

La propuesta busca modernizar el sector rural mediante el uso estratégico de tecnología, datos e innovación, permitiendo producir más y mejor, con menos recursos y menor impacto ambiental, al mismo tiempo que se fortalece el ingreso de las y los productores y se incrementa su resiliencia frente al cambio climático.

Delfina Pozos destacó que el campo poblano enfrenta retos urgentes como la sequía, el uso ineficiente del agua, el encarecimiento de insumos y la baja productividad, por lo que no puede depender de esquemas tradicionales que ya no responden a la realidad actual.

La iniciativa reconoce legalmente la agricultura inteligente y digital como un modelo integral que incorpora tecnologías como sensores de humedad, monitoreo satelital, plataformas digitales, aplicaciones móviles, inteligencia artificial y sistemas de riego tecnificado, siempre bajo criterios de accesibilidad, capacitación, inclusión y equidad, especialmente para pequeños y medianos productores.

Entre los beneficios de la propuesta destacan:

Uso eficiente y focalizado de fertilizantes y agua.

Mejor toma de decisiones basada en información climática y de suelo.

Reducción del impacto ambiental y fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

Capacitación y alfabetización digital en el medio rural.

Preparación del campo poblano ante los efectos del cambio climático.

Finalmente, la diputada Delfina Pozos subrayó que esta iniciativa tiene una visión de largo plazo y coloca al campo como un eje estratégico para el desarrollo económico y social de Puebla.

“El campo no es pasado, es presente y futuro. Y desde el Congreso vamos a seguir impulsando leyes que verdaderamente le sirvan a la gente”, concluyó.

Te recomendamos: