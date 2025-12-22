Delfina Pozos impulsa agricultura inteligente y digital en Puebla

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla, a fin de incorporar el modelo de agricultura inteligente y digital como política pública para el campo.
La propuesta busca modernizar el sector rural mediante el uso estratégico de tecnología, datos e innovación, permitiendo producir más y mejor, con menos recursos y menor impacto ambiental, al mismo tiempo que se fortalece el ingreso de las y los productores y se incrementa su resiliencia frente al cambio climático.
Delfina Pozos destacó que el campo poblano enfrenta retos urgentes como la sequía, el uso ineficiente del agua, el encarecimiento de insumos y la baja productividad, por lo que no puede depender de esquemas tradicionales que ya no responden a la realidad actual.
La iniciativa reconoce legalmente la agricultura inteligente y digital como un modelo integral que incorpora tecnologías como sensores de humedad, monitoreo satelital, plataformas digitales, aplicaciones móviles, inteligencia artificial y sistemas de riego tecnificado, siempre bajo criterios de accesibilidad, capacitación, inclusión y equidad, especialmente para pequeños y medianos productores.
Entre los beneficios de la propuesta destacan:
- Uso eficiente y focalizado de fertilizantes y agua.
- Mejor toma de decisiones basada en información climática y de suelo.
- Reducción del impacto ambiental y fortalecimiento de la seguridad alimentaria.
- Capacitación y alfabetización digital en el medio rural.
- Preparación del campo poblano ante los efectos del cambio climático.
Finalmente, la diputada Delfina Pozos subrayó que esta iniciativa tiene una visión de largo plazo y coloca al campo como un eje estratégico para el desarrollo económico y social de Puebla.
“El campo no es pasado, es presente y futuro. Y desde el Congreso vamos a seguir impulsando leyes que verdaderamente le sirvan a la gente”, concluyó.