Elías Lozada propone regular recolección y tratamiento residuos textiles

La Comisión Permanente del Congreso dio cuenta de la iniciativa del diputado Elías Lozada Ortega para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, con la finalidad de considerar en el ordenamiento a los residuos textiles y definirlos como cualquier prenda, accesorio o elemento manufacturado con fibras textiles que ya no se utiliza o haya perdido su utilidad original, como ropa, calzado, telas, accesorios o similares.

La propuesta contempla establecer como atribución de la dependencia en la materia el suscribir convenios con cámaras industriales, comerciales y empresas vinculadas a la fabricación, procesamiento o venta de textiles, con el fin de implementar esquemas integrales para la recolección, tratamiento, reciclaje, reutilización, coprocesamiento y disposición final de residuos textiles.

Además, promover programas de recolección de residuos textiles para su tratamiento, reciclaje, reutilización, coprocesamiento y disposición final, e impulsar campañas permanentes de concientización que incentiven el consumo responsable y la prolongación del ciclo de vida de prendas y materiales textiles, promoviendo acciones de reparación, reutilización e intercambio.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para su estudio y resolución procedente.

