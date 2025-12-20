Piloto retiene avión en el AICM por protesta laboral

Un piloto de Magnicharters retuvo un avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) este 19 de diciembre, como protesta por irregularidades laborales y despido tras exigir mejores condiciones de trabajo.

Los pasajeros ya estaban a bordo cuando notificaron al piloto Edgar Macías González que debía bajar. No obstante, él se negó a descender de la aeronave y permaneció en la cabina, informando la situación por altavoz.

Macías denunció adeudos de hasta cinco meses en viáticos, falta de uniformes, equipo de seguridad y cartas de navegación. Fue retirado del vuelo por negarse a operar una aeronave con daño en una puerta, priorizando la seguridad.

Te puede interesar: Cofepris alerta por playas no aptas para vacacionar este diciembre

Asimismo, el piloto visibilizó condiciones de 300 trabajadores y advirtió riesgos de vetos profesionales. “No nos vamos a dejar”, expresó ante pasajeros, a quienes pidió disculpas y permitió que bajaran del avión.

Por su parte, personal del AICM, la aerolínea y la Secretaría de Marina activaron protocolos para resolver la situación. El piloto fue separado del equipo y está bajo revisión de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

#Actualización El caos en el AICM fue debido a que un piloto de Magnicharters, que tenía programado un vuelo a Cancún, fue despedido. El piloto retuvo la aeronave hasta que le dieran una solución.



Óscar Zúñiga vía @Radio_Formula.

pic.twitter.com/gOESQD24J4 — Azucena Uresti (@azucenau) December 20, 2025

Te recomendamos: