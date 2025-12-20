Apelan condena de García Luna en EU por presuntas irregularidades

La defensa de Genaro García Luna apeló este viernes la sentencia de 38 años de prisión que cumple en Estados Unidos por narcotráfico; sus abogados alegan violaciones al debido proceso.

García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, fue condenado en octubre de 2024 por colaboración con el Cártel de Sinaloa, falso testimonio y narcotráfico.

La apelación de 78 páginas reclama un nuevo juicio o anular la condena, al afirmar que se dio validez a testigos sin credibilidad con declaraciones falsas y aseguran que valoraron mal las pruebas.

Además, argumentan ocultamiento de evidencia exculpatoria, negación de interrogatorios a testigos clave y admisión de pruebas irrelevantes como fotos de propiedades, contaminando el proceso.

Por ello, los abogados del exfuncionario federal solicitaron al tribunal de apelación anular la condena impuesta por el juez Brian Cogan —quien juzgó a “El Chapo” Guzmán— o ordenar un nuevo juicio.

Genaro García Luna, de 57 años, cumple su sentencia en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, EU. Las decisiones de apelación pueden tardar de seis meses a dos años.

