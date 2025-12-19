Comparan competencia de Trump con “Los Juegos del Hambre”

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la creación de unos“Juegos Patriotas”, una competición deportiva nacional para jóvenes como parte de las conmemoraciones del 250 aniversario del país en 2026.

La propuesta ha sido inmediatamente comparada por la oposición política con la saga distópica “Los Juegos del Hambre”.

En un video difundido para detallar los planes conmemorativos, Trump explicó que el evento tendrá una duración de cuatro días y contará con “los mejores atletas de secundaria”, un joven y una joven representando a cada estado y territorio del país.

En su anuncio, el presidente incorporó un mensaje dirigido contra los atletas transgénero, afirmando: “Pero os garantizo que no habrá hombres en deportes de mujeres”.

"And so it was decreed that, each year, the various districts of Panem would offer up, in tribute, one young man and woman to fight to the death in a pageant of honor, courage and sacrifice." (The Hunger Games, 2012) https://t.co/fCx32lUMYb pic.twitter.com/3FJw4boQLv — Democrats (@TheDemocrats) December 18, 2025

La oficialización del proyecto ha generado un amplio revuelo y críticas. La cuenta oficial del Partido Demócrata en la red social X reaccionó publicando un extracto de la primera película de “Los Juegos del Hambre”, franquicia que muestra un régimen totalitario que obliga a jóvenes de distintos distritos a competir hasta la muerte.

El clip compartido corresponde al momento en que se anuncia el decreto para que cada distrito ofrezca “como tributo” a un joven y a una joven para luchar hasta que sólo uno quede con vida.

La idea fue adelantada por Trump en un mitin en Iowa el pasado julio, donde señaló su intención de que la competencia fuera televisada.

