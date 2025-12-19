Saquean tráiler volcado de agua potable en la Puebla-Orizaba

La volcadura de un tráiler la tarde de este jueves sobre la autopista Puebla-Orizaba generó cierre a la circulación y actos de rapiña por parte de pobladores en la colonia Aquiles Serdán.

El incidente ocurrió al kilómetro 263, con dirección a Veracruz, cuando el conductor de un tractocamión doble remolque perdió el control en una curva pronunciada y salió de la carpeta asfáltica, terminando volcado cerca de una zona habitada.

La unidad transportaba agua embotellada, generando actos de rapiña por parte de pobladores antes del arribo de las autoridades. Además, se llevaron partes del vehículo, incluyendo llantas y rines.

Elementos de CAPUFE, Guardia Nacional, Protección Civil y Policía Municipal de Nogales aseguraron el área, iniciaron labores de auxilio y realizaron recorridos preventivos.

Hasta el momento, no se ha confirmado la localización del conductor, quien presuntamente huyó del lugar junto con un acompañante.

