Hombres armados secuestran a hombre en Aljojuca

Hombres armados privaron de la libertad a un hombre, hijo de la directora de la Escuela Telesecundaria de San Miguel Tecuitlapa, en el municipio de Aljojuca.

El incidente ocurrió la mañana de este jueves, cuando la víctima fue interceptada a las afueras de la institución educativa. Sus acompañantes advirtieron que eran perseguidos mientras transitaban por la carretera federal El Seco–Esperanza.

Al llegar a la escuela, los agresores descendieron de camionetas, abordaron al hombre de 41 años y huyeron hacia el municipio vecino de San Nicolás Buenos Aires.

Las autoridades de Seguridad Pública de Aljojuca y la Policía Estatal iniciaron un operativo de búsqueda, pero hasta el momento no se han obtenido resultados positivos y el paradero de la víctima sigue siendo desconocido.

