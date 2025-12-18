Muere expiloto Nascar Greg Biffle en accidente aéreo en Carolina del Norte

Un avión ejecutivo Cessna C550, vinculado a una empresa relacionada con el expiloto de NASCAR Greg Biffle, se estrelló la mañana de este jueves en el Aeropuerto Regional de Statesville, en Carolina del Norte.

Greg Biffle era el propietario del avión con matrícula N257BW, registrado a su nombre a través de GB Aviation Leasing LLC, según registros de aviación federales. Murió junto a su familia, pues Garrett Mitchell, su amigo, informó en su cuenta de Facebook que el automovilista se encontraba en la aeronave, acompañado de su esposa y su hijo.

El accidente provocó una fuerte movilización de equipos de emergencia y generó conmoción tanto en la comunidad local como en el ámbito del automovilismo estadounidense.

De acuerdo con reportes oficiales, la aeronave sufrió el accidente al intentar aterrizar, cuando por causas aún no determinadas impactó cerca de la pista y se incendió.

Un Cessna 550 Citation II, N257BW, se estrelló mientras aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville, Carolina del Norte.

Había seis ocupantes a bordo y los medios locales informan que hasta el momento se han confirmado cinco víctimas mortales.

Testigos señalaron que el avión descendía de forma irregular antes del choque, lo que derivó en una explosión visible desde distintos puntos del aeropuerto.

Las autoridades confirmaron que el siniestro dejó múltiples víctimas mortales, aunque no se ha informado el número exacto de personas a bordo ni la identidad de las víctimas.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) iniciaron una investigación conjunta para determinar las causas del accidente. Como parte de las labores, el aeropuerto fue cerrado temporalmente mientras se realizaban trabajos de rescate, aseguramiento de la zona y recopilación de evidencias.

