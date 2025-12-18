BUAP y ASE firman convenio para prácticas profesionales y servicio social

Como reflejo de un compromiso compartido que fomenta el desarrollo del estado, la rectora Lilia Cedillo Ramírez encabezó la firma de convenio con la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE), cuyo representante, Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, reconoció en la BUAP a una institución que es ejemplo en el cumplimiento de la normativa de fiscalización.

En el acto, la rectora Cedillo Ramírez agradeció la disposición de la ASE para trabajar con la universidad y permitir a los estudiantes adquirir habilidades y herramientas que beneficiarán su desempeño en el plano laboral, pues se trata de una entidad con procesos rigurosos y de calidad.

Indicó que el convenio es en beneficio de ambas instituciones, pero como universidad existe un reconocimiento a la ASE, no solo por el trabajo que realiza, sino por el acompañamiento que hace a la BUAP en sus procesos de rendición de cuentas, para que sean abiertos y transparentes.

Por su parte, Teomitzi Sánchez, encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, mencionó que la BUAP es pionera y formadora de auditores en el estado, por lo que celebró la disposición para continuar un trabajo colaborativo en la generación de nuevos perfiles.

La abogada general de la universidad, Miriam Olga Ponce Gómez, explicó que este convenio regula y fortalece las prácticas profesionales y el servicio social de los estudiantes, quienes se pondrán en contacto directo con la realidad y sus desafíos, lo que les permitirá comprender el impacto social de su profesión, además de desarrollar competencias técnicas y valores como la ética, la responsabilidad social y la legalidad.

En esta firma también estuvieron presentes Verónica Arroyo Ronquillo, directora de Servicio Social de la BUAP, y Paola Arellano de la Rosa, directora general de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, así como personal administrativo de la ASE Puebla.

