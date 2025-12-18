Consejos para proteger a tu mascota durante la época de frío

Ante el prónostico de bajas temperaturas en México debido a los sistemas frontales, es fundamental proteger a tus mascotas de los efectos durante la temporada invernal, ya que podrían poner en riesgo su salud.

Entre las principales recomendaciones, mantén a tu mascota bien abrigada y dentro de casa el mayor tiempo posible. Si la temperatura es muy baja o tu mascota no tiene mucho pelo, considera el uso de ropa o mantas.

Cuida su alimentación manteniendo su dieta habitual, pero consulta con un veterinario si requiere un extra de alimento, especialmente si es muy activa. No es necesario darle alimentos o bebidas calientes.

En cuanto al aseo, baña a tu perro una vez al mes con agua tibia en un lugar cerrado, y cepíllalo según su tipo de pelaje. Con los gatos, cepíllalos y báñalos para evitar enredos y caída de pelo, y evita sacarlos al frío.

El ejercicio es clave para que entre en calor, por lo que puedes realizar paseos cortos o jugar en casa. Manténla en movimiento, especialmente si no puede salir. Abrígrala bien antes de salir y procura actividades en interiores.

Si tu mascota es mayor, estimúlala a caminar y estira sus piernas o masajéala para prevenir dolores articulares. Los cachorros y gatitos necesitan estar cerca de su madre para regular su temperatura corporal.

Con estos cuidados, podrás proteger a tu mascota y asegurar su bienestar durante la temporada de frío.

Editor: César A. García

