Última lluvia de meteoritos del año se podrá observar en México

La lluvia de meteoros Úrsidas marcará el cierre de los eventos astronómicos de diciembre y podrá observarse en México, ya que es un fenómeno visible en el hemisferio norte. Su periodo de actividad se extiende del 17 al 26 de diciembre, con un máximo previsto durante la noche del 21 al 22 de diciembre, en fechas cercanas a la Navidad.

Las Úrsidas son consideradas una lluvia de meteoros de intensidad moderada, con una tasa estimada de entre 5 y 10 meteoros por hora durante su punto máximo. Aunque no es una de las lluvias más abundantes del año, destaca por ofrecer una última oportunidad para observar estrellas fugaces antes de que termine el año.

Este fenómeno astronómico se produce por los restos del cometa 8P/Tuttle, cuyos fragmentos de polvo ingresan a la atmósfera terrestre y se desintegran, generando los destellos luminosos visibles desde la Tierra.

El punto desde el cual parecen originarse los meteoros se localiza en la constelación de la Osa Menor, una región del cielo visible durante toda la noche.

En México, la observación será posible siempre que las condiciones del clima sean favorables. Para una mejor experiencia, se recomienda alejarse de la contaminación lumínica y dirigir la vista hacia el norte, aunque los meteoros pueden aparecer en distintas zonas del cielo.

Los especialistas señalan que no se requiere telescopio ni equipo especializado para disfrutar de la lluvia de meteoros Úrsidas. Basta con paciencia, ropa abrigadora y permitir que la vista se adapte a la oscuridad, especialmente entre la medianoche y el amanecer, cuando la actividad suele ser mayor.

