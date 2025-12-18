Puebla y estados vecinos reducen 20% el robo de vehículos

A fin de impulsar estrategias que garanticen la seguridad y la disminución de los índices de robo de vehículo, así como enfrentar de manera firme la extorsión, el Gobierno del Estado de Puebla, que encabeza Alejandro Armenta, reafirma su compromiso de mantener trabajo interestatal coordinado.

Durante la Reunión de Coordinación Interestatal contra el Robo de Vehículos, encabezada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, se informó que, derivado del trabajo en conjunto entre los estados, en el presente año, estos delitos disminuyeron un 20 por ciento.

En la mesa de trabajo estuvieron presentes las gobernadoras de Morelos, Margarita González Saravia; del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda; así como representantes de los estados Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. También participaron autoridades y altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de la Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y titulares de las fiscalías estatales.

En sintonía con la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno federal, de la presidenta Claudia Sheinbaum, durante el encuentro se analizaron acciones conjuntas e intercambiaron información clave para mejorar la respuesta inmediata ante el robo de automóviles; además, se propuso crear un gran pacto metropolitano para combatir el delito de extorsión, en favor de la paz y seguridad de la región.

El gobernador Alejandro Armenta estuvo acompañado por el comandante de la XXV Zona Militar, general Francisco Antonio Enríquez Rojas; el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala; el titular de Seguridad Pública del Estado, vicealmirante Francisco Sánchez González, y la fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt.

