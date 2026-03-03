Gobierno del Estado supervisa rutas de evacuación del Popocatépetl

Con el objetivo de garantizar que las rutas de evacuación del volcán Popocatépetl se encuentren en óptimas condiciones ante una posible contingencia, personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres y de la Secretaría de Infraestructura, realizaron un recorrido de verificación en las rutas 4, 5 y 6.

Durante la supervisión, la misma que fue encabezada por el coordinador general de Protección Civil, coronel Bernabé López Santos, fueron visitadas localidades en los municipios de Atlixco, Tianguismanalco y Santa Isabel Cholula, con el propósito de revisar el estado de la carpeta asfáltica y la señalización correspondiente.

Tras la supervisión, se trabaja de manera coordinada con los ayuntamientos en el retiro de maleza, limpieza de cunetas, así como mantenimiento a la carpeta asfáltica y señalética existente.

Aunado a ello, se realizó una capacitación en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para brindar las herramientas y conocimientos necesarios a la población de Metepec y personal de los ayuntamientos de municipios aledaños y actuar ante una posible contingencia provocada por el incremento de actividad.

Como lo ha indicado el gobernador Alejandro Armenta Mier, en Puebla se mantienen trabajos coordinados con autoridades de los tres órdenes para fortalecer la prevención y la seguridad de las familias poblanas que habitan en zonas cercanas al Popocatépetl.

Te recomendamos: