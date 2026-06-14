Motociclista es asesinado a balazos en calles de Amozoc

Un hombre fue atacado a disparos cuando viajaba a bordo de su motocicleta por el municipio de Amozoc; los tripulantes de un vehículo similar al suyo habrían sido sus atacantes y lograron escapar.

La agresión ocurrió durante este domingo entre la Avenida Nacional y la Privada Corregidora de San Juan Chachapa, sitio donde se informó al 911 que dos hombres a bordo de una motocicleta le habían disparado a otro motociclista para después escapar.

Posteriormente, agentes de seguridad pública y paramédicos llegaron al lugar de los hechos, donde revisaron a la víctima que salió proyectada de su vehículo luego de recibir los disparos de sus atacantes.

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Sin embargo, solo lograron confirmar su defunción, por lo que la zona quedó bajo resguardo de personal policial.

El caso fue turnado a la Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para resolver el móvil del crimen, conocer la identidad de la víctima y más detalles de sus agresores.

Editor: César A. García

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