Congreso descarta auditoría al Ayuntamiento de Acatlán de Osorio

El Congreso del Estado descartó ordenar una auditoría al Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, en medio de los señalamientos por presuntas irregularidades y gastos ostentosos por parte de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Miguel Trujillo de Ita, aclaró que la fiscalización de las Cuentas Públicas procederá únicamente si se presenta una denuncia formal y debidamente sustentada.

El legislador de Morena reiteró que, hasta el momento, el Poder Legislativo no ha recibido formalmente el expediente para iniciar el procedimiento de revocación de mandato en contra de la presidenta municipal.

Apuntó que las acusaciones vertidas por los regidores, quienes señalan a la presidenta municipal de presuntamente desviar recursos públicos para costear viajes personales y ropa de diseñador, son preocupantes.

Sin embargo, enfatizó que el Congreso local está impedido para actuar bajo conjeturas o basándose solo en notas mediáticas.

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El diputado local subrayó que cualquier presunta anomalía administrativa o financiera debe estar respaldada y sustentada.

“Hay lugares y hay momentos en los que ellos deben actuar, por ejemplo, hacer una denuncia formal; no la hay o, al menos, tendría que haber eso primero, agotarse, y viene la presunción de inocencia”, sentenció el diputado morenista.

En días pasados, los ocho regidores opositores a Guadalupe Bárcenas denunciaron ser víctimas de actos de intimidación y amenazas tras votar a favor de la revocación de mandato de la alcaldesa.

A la par, hicieron un llamado a la población de Acatlán para aportar denuncias o pruebas que serán integradas al expediente que presentarán ante el Congreso del Estado para solicitar el inicio formal de la destitución.

Editor: César A. García

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