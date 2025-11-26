Armenta pide a partidos políticos abstenerse de postular delincuentes

El gobernador Alejandro Armenta Mier exigió a todos los partidos políticos en el estado, incluyendo a Morena, PT, Verde Ecologista, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, PSI, Fuerza por México, PAN y PRI, que se abstengan de postular a delincuentes para cargos de elección popular.

De forma enérgica, el mandatario reiteró que “pertenecer a un partido no es pasaporte de impunidad” y aseveró que quien “aliente a un delincuente se convierte en un partido delincuente”.

Advirtió que él “va a señalar” cualquier intento de postulación de candidatos delincuentes, respetando el “debido proceso” y empezando por Morena, partido en el que milita.

Incluso sugirió a los dirigentes de los institutos políticos apegarse a la ética, la moral, los principios ideológicos, programas de acción y estatutos de sus partidos.

Además, les recomendó “escuchar la voz del pueblo”, ya que los señalamientos hacia las actividades de ciertos perfiles suelen tener fundamentos.

Hay permisividad de ediles en robo a transporte de carga

Asimismo, condenó que autoridades municipales y ciudadanos participen en el desmantelamiento o descarga de camiones robados, ya que ello los convierte en cómplices e incurren en “asociación delictuosa”.

Sin mencionar nombres, evidenció que hay agrupaciones delictivas que tienen “permisividad” de las autoridades locales para desmantelar camiones de carga, incluso que son ayudados por habitantes de las comunidades.

Por ello, pidió a las y los poblanos tener “cuidado” de participar en dichos actos que los vuelven unos delincuentes, pues hasta ahora los elementos de la Marina, Sedena y Guardia Nacional, han evitado una confrontación con las comunidades.

“Hay lugares donde con la permisividad de autoridades locales se desmantelan vehículos, las autoridades actúan, pero por prudencia han evitado una confrontación, porque mañosamente generan base social, se roban los vehículos en carreteras federales y estatales, y los llevan a localidades para desmantelarlos”, apuntó.

El mandatario señaló que las y los poblanos no tienen necesidad de volverse cómplices de delincuentes, pues su administración cuenta con apoyos sociales, proyectos productivos e inversión en el campo para mejorar su calidad de vida.

“El desmantelamiento y descarga de mercancía robada es acto delictivo, no son Robin Hood (…) cuidado poblanas y poblanos, no hay necesidad”, apuntó.

Si hay colusión serán tratados como delincuentes: Parra

Al respecto, el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, sentenció que las y los presidentes municipales que se coluden con el crimen organizado serán tratados como delincuentes.

Además, secundó el llamado del mandatario a los alcaldes a cumplir con sus responsabilidades e informar de los actos delictivos que se cometen en sus demarcaciones, o de lo contrario asumir el riesgo que implica su omisión.

