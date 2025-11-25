MC quiere reclutar a los “panistas más corruptos”, acusa Morena Puebla

La dirigencia de Morena en Puebla se lanzó en contra de Movimiento Ciudadano (MC), al acusar que buscan reclutar a los “panistas más corruptos” para sumarlos a sus filas.

A la par, cuestionaron la meta que se fijó el partido naranja para triplicar su votación en el 2027, pues sostuvieron que valen lo mismo que el PRI.

En conferencia de prensa, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Olga Lucía Romero Garci-Crespo, reprobó que durante su visita a Puebla, la senadora Alejandra Barrales criticara el desempeño del gobierno estatal.

Apuntó que la legisladora y el resto de actores políticos no deben caer en denostaciones contra la administración del gobernador Alejandro Armenta, ya que ha realizado un buen trabajo en la entidad.

“Proviene de un partido que hoy le quiere abrir las puertas a los panistas más corruptos del estado de Puebla. El gobernador Alejandro Armenta está haciendo un excelente trabajo”, comentó.

El representante electoral de Morena, Alfonso Bermúdez Ruíz, también ironizó sobre el objetivo de MC para llegar al 33 por ciento de votos en las elecciones ordinarias de 2027.

Consideró que se trata de una meta poco creíble, ya que en el proceso electoral de 2024 apenas consiguieron posicionarse como la cuarta fuerza política en el estado.

En ese sentido, señaló que MC vale lo mismo que el PRI en cuanto al porcentaje de votación, que fue del 9 por ciento en la pasada elección.

“Esos números nos dejan claro algo: son lo mismo. Esto no lo digo yo, lo dicen los números, valen exactamente lo mismo”, dijo.

