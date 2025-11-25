Texmelucan conmemora día para Eliminación de la Violencia contra Mujeres

Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, realizó una jornada de servicios en el zócalo de San Martín Texmelucan, donde se brindaron servicios gratuitos para las mujeres texmeluquenses y se presentaron artistas locales.

Karla González Martínez, Presidenta Honoraria de Sistema DIF Municipal, reconoció la participación de las mujeres en el campo laboral en distintos sectores, ya que esta es una muestra de la lucha por los derechos igualitarios, también, enfatizó que su labor es seguir trabajando por el bienestar y los derechos de la mujer, para que las texmeluquenses puedan vivir una realidad libre de violencia.

La Directora del Instituto Municipal de la Mujer Texmeluquense, Mónica Helena Escalante Fuentes, destacó las acciones preventivas de violencia hacia las mujeres que ha emprendido el Gobierno Municipal, logrando que en Texmelucan no existan casos de feminicidio en poco más de un año de la actual administración, añadió que esta fecha no se trata de una lucha de géneros sino de garantizar los derechos de las mujeres para vivir en un entorno sin violencia.

El Secretario de Bienestar Social, Noé de Jesús Ramírez, hizo el llamado a reflexionar sobre la conmemoración de este día, para trabajar en acciones preventivas que impulsen una sociedad más justa y humana, donde los derechos de las niñas y mujeres sean respetados.

En esta jornada estuvieron presentes la Síndica Municipal, Alma Delia Cuz Alvarado, así como funcionarios del Gobierno Municipal; además durante la jornada se brindaron servicios de belleza, aplicación de vacunas, planificación familiar, asesoría jurídica y psicológica, así como la participación de emprendedores y artistas locales.

Te recomendamos: