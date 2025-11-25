Por esta razón se jugarán tres partidos en un día para la liguilla del AP 2025

Este lunes se publicó la programación de partidos para la liguilla liguilla, causando polémica y extrañeza al haber tres partidos en un mismo día y uno de ellos a las 11 de la noche. Tras esto, la propia Liga MX explicó esa decisión.

Esta fase final del campeonato siempre tiene una esencia especial, y más cuando se trata del momento de cerrar la temporada. Ya con el Play In (repechaje del lugar 8 al 12) definido, por medio de una publicación en sus distintas redes sociales, la Liga MX presentó las fechas de los partidos de ida y vuelta para los cuartos de final.

La sorpresa vino al darse a conocer que habrá tres partidos el miércoles y tres el sábado, iniciando con Juárez vs. Toluca a las 7, después Monterrey contra América a las 9, y cerrarán con Xolos recibiendo a Tigres a las 11 de la noche.

El jueves y domingo, por su parte, solo se quedaron los encuentros de Cruz Azul frente a Chivas, a las 20 horas en la ida y a las 19 de la vuelta.

🔔 ¡HORARIOS PARA CUARTOS DE FINAL! 🔔



La #Agenda está lista. 😉



— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 24, 2025

La razón de estos peculiares y anormales horarios (antes con dos encuentros por día) es por una solicitud expresa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, advirtiendo que por cuestiones logísticas y de seguridad era complicado albergar a dos magno eventos continuos de equipos que cuentan con un gran aforo y de gran impacto.

En principio, el organismo estableció que se debe garantizar un óptimo operativo de seguridad, con los suficientes elementos yasí poder tener un “ambiente seguro”.

Además, es con base en las elecciones de cada equipo en cuestión a su posición en la tabla, por lo que Toluca y Tigres (primero y segundo, respectivamente) eligieron sus partidos en sábado.

📆⌚️ ¡Así jugaremos la serie de Cuartos de Final ante @Xolos! pic.twitter.com/I2R56eDqpa — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) November 24, 2025

Mientras que Cruz Azul, como tercero, optó por disputar su partido en casa en domingo. Y ante la petición de la SSC, finalmente se estableció el partido del América un día antes.

Por otra parte, el partido de Xolos vs. Tigres en el Estadio Caliente a las once de la noche fue para que no empalmara con ningún otro encuentro, cumpliendo con una hora “aceptable” (zona horaria fronteriza, retrasada por 2, en comparación con la zona centro).

Todo se detalló en un comunicado de la propia liga, en la que fundamentaron que se permite de acuerdo al Artículo 17 del Reglamento de Competencia de la Temporada 25/26, el cual indica que se faculta la reprogramación de partidos si existe alguna recomendación gubernamental.

Editor: Alejandro Villanueva

