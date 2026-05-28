Diputados avalan en lo particular mover elección judicial hasta 2028

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular una reforma constitucional que aplaza de 2027 a 2028 la siguiente elección del Poder Judicial federal y local en todo el país.

El dictamen fue avalado con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, tras modificaciones aceptadas por el Pleno durante la discusión de reservas presentadas por legisladores.

La reforma constitucional establece que la elección judicial se realizará el primer domingo de junio de 2028, con el objetivo de evitar coincidencia con otros procesos electorales federales y locales.

Asimismo, se determinó que la revocación de mandato presidencial se celebrará el primer domingo de junio del cuarto año correspondiente al periodo constitucional del titular del Ejecutivo.

#AlMomento | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprueba, en lo general y en lo particular, el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de reforma al #PoderJudicial. pic.twitter.com/j4rPMAuKwD — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) May 28, 2026

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Durante la discusión, legisladores del PT señalaron que la modificación busca impedir que la revocación de mandato coincida con elecciones federales intermedias o con comicios presidenciales.

En contraste, diputados del PRI advirtieron que la reforma permitiría que la consulta de revocación pueda coincidir con elecciones estatales programadas en distintas entidades de México.

La reforma también permitirá que magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral puedan competir nuevamente durante la elección judicial federal prevista para 2028.

Por su parte, Morena y partidos aliados defendieron la modificación bajo el argumento de fortalecer la operación del nuevo modelo de elección judicial impulsada por el Gobierno federal.

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