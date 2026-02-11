Sheinbaum garantiza 28 millones de vacunas disponibles contra sarampión

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la mayoría de la población mexicana cuenta con esquema de vacunación contra sarampión y que la estrategia implementada para controlar los brotes ha demostrado resultados.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria aseguró que hay 28 millones de dosis disponibles en 21 mil 154 puntos de vacunación en todo el país, cuya ubicación puede consultarse en el sitio dondemevacuno.salud.gob.mx.

Sheinbaum hizo un llamado prioritario a madres y padres de familia: “Lo importante en este momento es, a todas las familias que tienen hijas e hijos de los 6 meses a los 12 años, si no se han vacunado, que se vayan a vacunar a su centro de salud. Si recibieron la primera vacuna hace seis meses o más, ya pueden recibir la segunda dosis”.

Tal vez te interese: Puebla no está en crisis por sarampión: Armenta

Adelantó que este miércoles sostendrá una reunión virtual con gobernadores para unificar criterios y mensajes sobre la estrategia de vacunación.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, precisó que México ha registrado 9 mil 74 casos acumulados entre 2025 y 2026, lo que representa una tasa de 6.7 casos por cada 100 mil habitantes. De las 32 entidades federativas, 24 reportan menos de 100 casos acumulados en el periodo.

El funcionario destacó que la mayoría de la población está vacunada y que “eso es lo que nos está permitiendo controlar el brote”, al tiempo que insistió en acudir al médico ante síntomas y evitar la automedicación.

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, informó que entre 2025 y 2026 se han aplicado 14.3 millones de dosis contra sarampión, cifra superior a los 5 o 6 millones anuales aplicados en periodos sin brotes.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, explicó que la primera dosis de la vacuna tiene una cobertura de 93 a 95 por ciento, mientras que la segunda dosis otorga inmunidad de hasta 99 por ciento y la sostiene a largo plazo.

Te recomendamos: