Analizan cómo generar energía con residuos del relleno sanitario de Chiltepeque

Tras las críticas al relleno sanitario de Chiltepeque, el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez dijo que analizan con las empresas concesionarias utilizar tecnología para generación de energía con los residuos sólidos para reducir la disposición final de los mismos como en otros países y estados.

“Estamos en contacto permanente con las empresas para ver con base en nuevas tecnologías, separación de residuos, lograr la menor cantidad de residuos finales en este relleno sanitario”, indicó.

El funcionario municipal insistió en que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) no encontró lixiviados a la vista e inclusive personal de la dependencia federal indicó que el relleno sanitario podría ser un modelo para otros.

Recordó que desde hace varias semanas se han revisado las concesiones del relleno y de recolección de basura para su revisión y las posibles penalizaciones en caso de incumplir con los acuerdos.

Asimismo, reiteró que el gobernador Alejandro Armenta Mier también ha hecho a la par otros proyectos para lograr la reducción de residuos finales, como plantas de separación de residuos en mercados y la central de abasto.

El gobernador Alejandro Armenta Mier adelantó en días pasados que ya se había reunido con el edil de Puebla Pepe Chedraui Budib, quien le presentó dicho proyecto para atender el problema de lixiviados que llegan a la presa de Valsequillo.

