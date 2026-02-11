Instalarán primer corralón estatal en Tecamachalco

El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, reveló que el primero de los cinco corralones que serán administrados por el Gobierno de Puebla se ubicará en el municipio de Tecamachalco y podría estar listo este mismo mes de febrero.

En entrevista, el funcionario explicó que ya se realiza el bardeado y la habilitación del predio donde operará este espacio, que debe contar con al menos mil metros cuadrados, según la normativa aplicable.

Refirió que la intención de la administración estatal es evitar fraudes, actos de corrupción y cobros excesivos que —dijo— se han presentado de manera recurrente por parte de algunos prestadores del servicio e incluso autoridades, pues en los corralones estatales se respetarán los precios del tabulador.

Asimismo, adelantó que se contemplan instalar otros dos corralones en el municipio de Puebla, los cuales serán ubicados estratégicamente en los principales accesos carreteros, como en la intersección de las autopistas México-Puebla, Puebla-Veracruz y la zona de Atlixcáyotl, debido a que gran parte de los percances vehiculares ocurren en esos puntos de la capital.

Aguilar Pala explicó que la Consejería Jurídica del Estado trabaja en el esquema legal que regirá la operación de los corralones estatales, a fin de evitar conflictos de interés y que el gobierno sea “juez y parte”.

Por ello, se analiza si estos espacios dependerán de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), de la propia Secretaría de Gobernación o si se constituirán con un organismo público descentralizado.

En noviembre pasado, el gobernador Alejandro Armenta Mier instruyó a Aguilar Pala a buscar predios para instalar 5 corralones estatales, que pidió se ubicarán en Tecamachalco, Puebla capital, San Martín Texmelucan, y otros en las regiones de la Mixteca y Sierra Norte.

