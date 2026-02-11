Asesinan a un operador del transporte público en Petlalcingo

Un conductor de transporte público de la mixteca poblana fue asesinado a disparos cuando se encontraba trabajando en el municipio de Petlalcingo; las autoridades ministeriales investigan el móvil del crimen.

El ataque ocurrió en la comunidad de Santa Cruz de Bravo, donde el masculino que trabajaba en una camioneta tipo Van de la Ruta 13, fue interceptado en el tramo de Texcalapa-Acatlán de Osorio.

El finado viajaba junto con dos de sus empleadas, quienes reportaron que mientras avanzaban escucharon disparos y posterior a ello vieron que Gaudencio T., de 60 años de edad, tenía heridas sangrantes en el tórax y manos; por lo que llamaron a emergencias.

Paramédicos llegaron a la zona, controlaron las hemorragias del masculino y lo llevaron a un hospital, donde más tarde se confirmó su deceso.

Por lo anterior, las autoridades se entrevistaron con las testigos y dieron parte a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que esta investigue lo ocurrido; aunque por ahora se presume que se trató de un ajuste de cuentas pues Gaudencio recibió cinco disparos y contaba con antecedentes penales.

