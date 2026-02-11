Clausuran bar en el Centro Histórico tras riña con disparo

El bar Chopo en el Centro Histórico fue clausurado, ya que a pesar de contar con permisos para operar, los encargados del lugar no avisaron a las autoridades que había una riña en el interior del establecimiento, por lo que fue sancionado de esta forma, informó el secretario de Gobernación municipal, Francisco Rodríguez Álvarez.

Hay que recordar que el domingo 8 de febrero, un hombre le disparó a otro durante una pelea entre los asistentes al establecimiento en la 10 Poniente y 2 Norte.

El cierre se suma al de un establecimiento en Analco llamado El Baño y Santa Beach en la colonia Benito Juárez durante 12 inspecciones en distintos negocios con venta de alcohol, por falta de documentación.

Por otra parte, informó que a través de 10 recorridos liberaron zonas de vendedores informales en ciclovías y banquetas, así como la revisión de las instalaciones de gas de comercios en la vía pública, en puntos como la Libertad, San Jerónimo Caleras, Prolongación reforma, Centro histórico, San Felipe Hueyotlipan, el CIS Angelópolis y Auditorio GNP, por mencionar algunos.

Como resultado hubo 20 aseguramientos de mercancía en 87 puestos revisados, 35 que contaban con tanque de gas, de los cuales tres estaban en mal estado y solventaron las observaciones de manera inmediata.

El titular de la Secretaría General de Gobierno municipal informó que retiraron a franeleros de las inmediaciones del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec en 150 metros donde las personas que se dedican a esta actividad apartaban con conos y otros artículos, así como en la 12 Poniente y 5 Norte en el Centro Histórico.

Evitan nuevo tianguis

El 9 de febrero, el Ayuntamiento evitó la instalación de un nuevo tianguis con 200 comerciantes en la segunda ampliación de Guadalupe Hidalgo, cuyos vecinos rechazan su presencia, por lo que habrá un operativo permanente para que no estén en la zona.

“Hubo un acercamiento con vecinos, nos comentaron que había el rumor de que se querían instalar, intervenimos de manera conjunta y evitamos la instalación, se tendrá un operativo para evitar la instalación.

