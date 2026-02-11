SSC centrará atención en zonas con tomas clandestinas

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda, adelantó que atenderán delitos de alto impacto en conjunto con los demás órdenes de gobierno, con enfoque en la zona norte de Xonacatepec y cercanía de Amozoc, donde han detectado tomas clandestinas.

Lo anterior, tras el análisis de que la capital poblana es uno de los municipios donde más se presenta este ilícito en el estado como lo informó la Secretaría de Seguridad Pública.

En conferencia de prensa, recordó que el operativo “Unidos por ti” que se formalizó la semana pasada y entra en su segunda etapa, al coordinarse con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), les permitirá desde la competencia de cada uno combatir los delitos tanto patrimonial y de alto impacto.

“Es esa sinergia que nos da tener esa intervención en el ámbito de las funciones de cada una de las autoridades como lo comentaba, como policía somos el primer respondiente al igual que Guardia Nacional y con esa colaboración de Defensa nos da el respaldo de atender delitos de alto impacto y del orden federal”, explicó.

Recordó que junto a la Sedena en el operativo Unidos por Ti, cuya primera fase consistió en la percepción de seguridad en temporadas como la decembrina, en esta ocasión se concentrará en nueve de las 17 juntas auxiliares y 148 colonias con reportes de alta incidencia delictiva.

En este sentido, resaltó el primer resultado positivo con la detención de dos hombres con un arma y 80 dosis de droga el martes pasado.

Han llevado a cabo 75 operativos desde el viernes pasado, la intervención de 13 mil negocios durante el año pasado a la fecha, 13 mil 251 bancos, mil 700 rutas de transporte abordadas además del operativo Transporte Seguro que lleva a cabo la SSC por sí sola.

Adquirirán plataforma y cámaras para comercios

Pallares Miranda informó que adquirirán una plataforma que incluye 2 mil cámaras para colocarlas en establecimientos comerciales en zonas de alta incidencia con inteligencia artificial.

Indicó que en marzo iniciarán con su colocación tras acordarlo con los empresarios que son dueños de los establecimientos y que significa una inversión de 25 millones de pesos.

