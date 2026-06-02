Puebla deberá adecuar ley electoral para aplicar filtros a candidatos

El Congreso de Puebla tiene como plazo hasta septiembre de 2026 para reformar la legislación electoral local, lo que permitirá que la Fiscalía General del Estado (FGE) brinde información detallada sobre los aspirantes a candidaturas para evitar vínculos con el crimen organizado.

La presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado (IEE), Christian Mariana Ceballos Garduño, confirmó que el organismo local debe apegarse a los protocolos aprobados a nivel nacional para blindar los procesos electorales.

Esta medida deriva de la minuta aprobada por el Senado de la República el pasado 29 de mayo, la cual reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) sobre los filtros para evitar la injerencia de células criminales.

En ese sentido, el IEE estará facultado para firmar convenios de colaboración con las autoridades de procuración de justicia para requerir información sobre expedientes abiertos o sentencias dictadas en contra de los perfiles que busquen una candidatura.

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“Tendríamos que actuar con base a una reforma porque actualmente no tenemos esas atribuciones; entonces, para que pudiésemos hacer las consultas a las autoridades necesitaríamos tener esa facultad y los convenios, ya que estamos hablando de información reservada”, explicó en entrevista.

Para que el mecanismo sea aplicable viable en el proceso electoral local 2026-2027, el Poder Legislativo debe aprobar las modificaciones correspondientes a las leyes locales, a más tardar en el mes de septiembre.

Ceballos Garduño recordó que, por mandato constitucional, cualquier reforma electoral debe estar publicada y firme al menos 90 días antes de que arranque formalmente el proceso.

Editor: César A. García

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