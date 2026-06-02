Tren impacta unidad de la Ruta 50 en Puebla; reportan 21 heridos

Al menos 21 personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad, fue el saldo que dejó el choque entre un tren y una unidad del transporte público de la Ruta 50 en las inmediaciones de las vías férreas que dividen las colonias Rivera Anaya y San Antonio Abad, en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor del autobús presuntamente intentó cruzar las vías antes del paso del ferrocarril, sin lograr evitar el impacto. La colisión provocó momentos de pánico entre los pasajeros y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Elementos de Protección Civil, Bomberos, paramédicos y corporaciones de seguridad pública acudieron al sitio para brindar atención a los afectados. Las autoridades confirmaron que al menos 21 personas resultaron lesionadas, mientras que nueve de ellas requirieron ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de sus heridas.

#ACTUALIZACIÓN ✍️ Suman ya 21 heridos por el accidente de esta tarde en vía del tren en la colonia Rivera Anaya de #Puebla.



Al menos tres fueron hospitalizadoshttps://t.co/KjSzyd44c3 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 1, 2026

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Unidad operaba de manera irregular

Tras el accidente, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) informó que la unidad involucrada, identificada como la unidad 02 de la Ruta 50 y con número de concesión 13071, operaba fuera del marco legal establecido.

Según la dependencia estatal, la revisión correspondiente permitió detectar que la unidad contaba con placas vencidas y carecía de autorización vigente para prestar el servicio de transporte público, por lo que circulaba de manera irregular.

La SMT señaló que dará seguimiento al caso conforme a la normatividad aplicable para deslindar responsabilidades y determinar las sanciones correspondientes. Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para utilizar unidades que porten placas verdes, las cuales acreditan que operan legalmente y cuentan con seguro vigente.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar las responsabilidades derivadas de este hecho que dejó a decenas de usuarios afectados.

Editor: César A. García

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