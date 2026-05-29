Hallan cuerpo en avanzado estado de descomposición en Altepexi

Habitantes que transitaban por una brecha de terracería en las inmediaciones del paraje conocido como “Vista Hermosa”, en el municipio de San Francisco Altepexi, realizaron un macabro hallazgo luego de percibir fuertes olores fétidos provenientes de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, campesinos que regresaban de sus labores comenzaron a buscar el origen del hedor y localizaron entre la maleza el cuerpo sin vida de un hombre, el cual presentaba un avanzado estado de descomposición y evidentes daños provocados por fauna del lugar.

Tras el reporte ciudadano, elementos de la Policía Municipal y corporaciones estatales acudieron al llamado y procedieron a resguardar el área ubicada sobre el antiguo camino que conecta a San Francisco Altepexi con San Gabriel Chilac, una ruta utilizada principalmente por trabajadores del campo.

#Seguridad 🚔 Un hombre fue encontrado sin vida y en avanzado estado de descomposición sobre un camino rural de San Francisco Altepexi.



El cadáver, que además presentaba daños causados por animales de la zona, fue localizado por campesinos que alertaron a las autoridades tras… pic.twitter.com/vhR9k72xoT — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 29, 2026

Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y efectuar el levantamiento del cadáver, mismo que fue trasladado al anfiteatro municipal de Tehuacán para la necropsia de ley.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida debido a las condiciones en las que fue encontrada. Autoridades informaron que el hombre vestía pantalón color azul marino y playera negra, además de que no portaba calzado.

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