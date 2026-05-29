Entregan más de 4 mil apoyos para personas con discapacidad

Al encabezar la Segunda Reunión de Beneficencias Públicas e Instituciones Homólogas 2026, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que su administración traduce el Humanismo Mexicano de la Presidencia de la República en un gobierno bioético que trabaja para hacer justicia social, atender la marginación y la pobreza, generar riqueza compartida y garantizar los derechos sociales.

“El poder se vuelve virtud cuando se pone al servicio de ustedes que son ejemplo de resiliencia y nos motivan. Son los sentimientos del gobierno”, subrayó el titular del Ejecutivo. Asimismo, reconoció el trabajo de la presidenta del Sistema Estatal DIF (SEDIF), Ceci Arellano, por mantenerse cercana a quienes más lo necesitan, con sensibilidad, orden y amor.

El director general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP), José Alfredo Cordero Esquivel, destacó que este encuentro representa un espacio para compartir experiencias y fortalecer estrategias en el diseño de políticas públicas dirigidas a personas con discapacidad, con una atención más humana, cercana e incluyente. “Cuando compartimos lo que funciona, multiplicamos la oportunidad de cambiar vidas”, expresó.

Agradeció el respaldo del Gobierno del Estado de Puebla y del SEDIF, al señalar que ello refleja el carácter de un gobierno humano y comprometido con una sociedad más justa, igualitaria e incluyente. Subrayó además que en Puebla existe coincidencia con las políticas públicas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha colocado en el centro de la acción gubernamental la salud, la dignidad y el bienestar de las personas.

Por su parte, el director general del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, Carlos Javier Pineda Villaseñor, informó que en México existen 8.8 millones de personas con alguna discapacidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica. Explicó que el Instituto cuenta con un centro especializado en grandes quemados para personas adultas y población pediátrica, además de servicios de implantes cocleares, lesiones medulares, enfermedades neuromusculares, rehabilitación de pacientes amputados, audiología, medicina del deporte, oftalmología y ortopedia, entre otras especialidades.

Indicó que, bajo la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el país vive un proceso de transformación en materia de salud pública. Detalló que inició el Programa de Credencialización para atender emergencias como Código Infarto, Código Cerebral, Código Mater y el Programa de Vacunación, además de una nueva arquitectura de políticas públicas enfocada en garantizar el derecho a la salud.

Pineda Villaseñor informó que entre enero de 2022 y 2025, con apoyo de la APBP, se recibió equipo especializado como resonancia magnética, tomógrafo espectral y ambulancias. Además, se entregaron prótesis auditivas, auxiliares auditivos, implantes cocleares, prótesis ortopédicas, lentes, centros oculares para tratamiento de cataratas y material de traumatología. Añadió que el año pasado se consolidó una alianza estratégica para crear una Unidad de Coordinación Interinstitucional con la APBP, cuyo objetivo es beneficiar a más personas en menor tiempo y facilitar el reencuentro de pacientes con sus familias.

En su intervención, el director general del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Eduardo César Lazcano Ponce, señaló que la discapacidad constituye un problema de salud pública estrechamente vinculado con la pobreza, por lo que resulta indispensable romper ese círculo mediante estrategias de desarrollo e inclusión. Precisó que, entre la población de 5 a 17 años, el 25 por ciento presenta alguna dificultad funcional leve o moderada y un 2 por ciento enfrenta dificultades funcionales múltiples. Además, existen más de 50 mil personas con dificultades visuales y 53 mil con dificultades auditivas.

Anunció que, con apoyo de la beneficencia pública, durante más de cinco años se realizará un análisis de las limitaciones funcionales de la población mexicana por entidad federativa, mediante un convenio de colaboración. Enfatizó que la inclusión debe asumirse como un derecho, por lo que las políticas públicas deben promover igualdad de condiciones y combatir el estigma y la discriminación.

El secretario de Salud, Joaquín Espidio Camarillo, afirmó que el derecho a la salud constituye un pilar fundamental para construir un estado con dignidad para todas y todos, bajo la visión del Humanismo Mexicano de la presidenta Claudia Sheinbaum y el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta. Reconoció el respaldo de la Beneficencia Pública, cuyos apoyos representan esperanza, movilidad, autonomía y nuevas oportunidades para miles de familias beneficiadas con auxiliares auditivos, sillas de ruedas, prótesis, lentes y diversos aparatos funcionales. “Ese es el verdadero sentido del humanismo mexicano: transformar la vida de las personas desde la solidaridad institucional”, expresó.

Durante la jornada se entregaron 4 mil 99 apoyos en lo que va del año, entre ellos sillas de ruedas, andaderas, lentes, auxiliares auditivos especializados y bastones, como parte de la sinergia entre la Beneficencia Pública Nacional y el Sistema Estatal DIF.

Aurelia García Flores, originaria de San Martín Texmelucan y quien enfrenta una lesión medular, recibió una silla de ruedas y un cojín antiescaras que le permitirá desplazarse de manera digna y segura. “Muchas veces se ve en estos apoyos un número o una estadística, pero es un cambio radical en nuestra calidad de vida”, señaló. Asimismo, Luisa Alonso, de Huixcolotla, recibió una andadera que facilitará su movilidad cotidiana. María de los Ángeles Huerta, también originaria de Huixcolotla, obtuvo una andadera como apoyo tras un accidente en la espalda. En tanto, Araceli Santiago, vecina de la Unidad Habitacional La Victoria, en la capital poblana, recibió lentes que contribuirán a mejorar su visión.

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