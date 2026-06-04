Controlan explosión de gas LP en Tepeaca; hallan más pipas

La explosión de cuatro cisternas de gas LP registrada este miércoles en una bodega de la colonia San Juan Negrete, en Tepeaca, ya fue controlada; sin embargo, en el lugar se localizaron más pipas con combustible, cuyo manejo quedará a cargo de las autoridades competentes.

El coordinador estatal de Protección Civil, Bernabé López Santos, informó que el reporte fue recibido a las 9:53 horas a través de la línea de emergencias 911, por lo que se notificó de inmediato al gobernador Alejandro Armenta Mier, quien instruyó el despliegue de personal especializado para atender la contingencia.

Detalló que el incidente ocurrió en una bodega donde se almacenaban cisternas de gas LP y que cuatro de ellas explotaron. Añadió que durante la inspección de la zona se halló otra bodega con pipas cargadas de gas.

“Hay otra bodega donde ya se inspeccionó y en el interior hay pipas con gas; de este tema se van a encargar las autoridades correspondientes”, señaló.

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Reiteró que, alrededor de 2 mil personas fueron evacuadas del Hospital General de Tepeaca, la Preparatoria 2 de Octubre, el Centro Escolar Miguel Negrete Novoa y viviendas ubicadas en las inmediaciones del siniestro.

López Santos aseguró que la situación se encuentra controlada; no obstante, las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la zona para evaluar posibles afectaciones y garantizar la seguridad de los habitantes.

Por ello, las autoridades realizaron el acordonamiento de la zona, las labores para sofocar el incendio y el enfriamiento tanto del área afectada como de cuatro vehículos localizados en el sitio. Asimismo, se llevan a cabo inspecciones en inmuebles cercanos para descartar daños estructurales.

En el operativo participan elementos de la SEDENA, la Guardia Nacional, Petróleos Mexicanos (PEMEX), Protección Civil Municipal, Bomberos de Amozoc, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, así como personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Coordinación General de Protección Civil estatal.

🚧 Encabezados por nuestro titular, realizamos acciones conjuntas para combatir la explosión e identificar riesgos para la población en Tepeaca.



🚒 El @Gob_Puebla refrenda su compromiso con las familias poblanas y continúa con las labores en el sitio.#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/9yARsia3fm — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) June 4, 2026

Editor: César A. García

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