Lilia Cedillo inaugura Coloquio Internacional Bibliotecas Centenarias

Con motivo de los 140 años de la consolidación de la Biblioteca Histórica José María Lafragua como espacio público, la BUAP inauguró el Coloquio Internacional Bibliotecas Centenarias, que se realiza los días 4 y 5 de junio en este recinto ubicado en el Edificio Carolino.

Durante la apertura, la rectora Lilia Cedillo Ramírez destacó la importancia de preservar el acervo universitario e histórico y reconoció el trabajo de quienes han contribuido a conservar este legado para las nuevas generaciones.

Como parte de la conmemoración, la rectora firmó el álbum original de visitantes distinguidos, documento que data de 1874 y que fue instaurado con la inauguración de la entonces Biblioteca del Colegio del Estado de Puebla, hoy Biblioteca Histórica José María Lafragua.

Por su parte, la directora de la biblioteca, Mercedes Isabel Salomón Salazar, informó que el coloquio incluye mesas temáticas y ponencias especializadas sobre investigación bibliodocumental, así como reflexiones sobre la relevancia histórica y cultural de este espacio.

Cedillo Ramírez recordó que conoció la biblioteca cuando era estudiante de preparatoria y afirmó que continúa siendo un lugar que genera admiración entre la comunidad universitaria, especialmente por el valor de su acervo y el esfuerzo dedicado a su preservación.

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