SSC descarta extorsión en Geovillas del Sur tras quema de vehículo

El ataque armado en Geovillas del Sur fue directo y originado por un tema de narcomenudeo, confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, con lo que descarta algún tipo de extorsión en la zona.

“Tenemos registrados que algunos tenían antecedentes, fue un ataque directo por tema de narcomenudeo”, declaró.

En conferencia de prensa, mencionó que analizan el comportamiento de lo que sucede en esa zona para intervenir.

Tal vez te interese: Balean casa e incendian vehículo en Geovillas del Sur

La semana pasada indicó que al sur de la ciudad se registraron nueve casos de hallazgo de cuerpos con huellas de violencia, mismos que se tratan de ataques directos y ajustes de bandas delictivas locales.

El martes pasado, reportes de la población indicaron que en la Avenida Américas y la calle Perú se incendió un auto, fuego provocado por dos sujetos en motocicleta, quienes también dispararon hacia una casa.

Te recomendamos: