Hallan cuerpo con mensaje en límites de Texmelucan y El Verde

Las autoridades ministeriales iniciaron una investigación luego de que un hombre fuera encontrado sin vida junto a un mensaje de carácter amenazante en los límites de San Martín Texmelucan y San Salvador El Verde.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue localizado durante el transcurso del domingo a un costado de la carretera Vía Corta a San Lucas El Grande. Junto a la víctima se encontró una cartulina con un texto cuyo contenido no fue revelado por las autoridades, pero que ya forma parte de las indagatorias.

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Las primeras diligencias permitieron establecer que el hombre presentaba lesiones visibles y se encontraba maniatado. Debido a que no portaba documentos de identificación, fue trasladado en calidad de desconocido al anfiteatro correspondiente para la práctica de la necropsia de ley.

La Fiscalía General del Estado (FGE) busca determinar si el crimen se cometió en el mismo lugar donde fue encontrado el cadáver o si únicamente fue utilizado como punto de abandono.

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