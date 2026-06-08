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Vecinos protestan por tala de árboles en Bosques de San Sebastián

Por:
Amaury Jiménez
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Habitantes de Bosques de San Sebastián acusaron que la tala de árboles se realizó sin autorización. / Foto: Especial.

La tala de árboles registrada durante la madrugada de este lunes sobre el bulevar Casco, en la colonia Bosques de San Sebastián, provocó una protesta vecinal, luego de que habitantes de la zona acusaran que los trabajos se realizaron presuntamente sin autorización y advirtieran que más ejemplares podrían ser retirados en los próximos días.

De acuerdo con los colonos, al percatarse de la intervención, retuvieron a los trabajadores encargados de la tala, así como el camión en el que se trasladaban, mientras solicitaban la presencia de las autoridades correspondientes para esclarecer la situación.

Los inconformes señalaron que los árboles habrían sido derribados para facilitar el ingreso de tráileres a una tienda comercial construida hace aproximadamente cinco meses en el lugar. Asimismo, aseguraron que los responsables de los trabajos no presentaron documentación o permisos que acreditaran la legalidad de la intervención.

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Los vecinos indicaron que desconocen el nombre de la empresa propietaria del inmueble y lamentaron las afectaciones ambientales ocasionadas por la tala. Incluso, afirmaron que durante un recorrido por la zona encontraron aves muertas tras el derribo de los ejemplares.

Ante esta situación, solicitaron al Ayuntamiento de Puebla revisar la legalidad de los trabajos y evitar que sean retirados los cinco árboles que aún permanecen en el sitio.

La manifestación concluyó alrededor de las 12:00 horas, una vez que autoridades municipales acudieron al lugar para dialogar con los inconformes. Se espera que en las próximas horas se den a conocer los acuerdos alcanzados y las acciones que se tomarán respecto al caso.

Editor: César A. García

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