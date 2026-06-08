Choque de camioneta desata riña en canchas de Ciudad Serdán

Lo que comenzó como una jornada deportiva terminó en una escena de violencia y caos en Ciudad Serdán, donde un accidente protagonizado por una camioneta provocó una confrontación colectiva que dejó al menos tres personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron durante el fin de semana en las canchas conocidas como “La Gloria”, donde se disputaban encuentros de fútbol amateur. De acuerdo con versiones de testigos, una camioneta pickup de color verde ingresó de manera intempestiva a una zona contigua al campo deportivo y se impactó contra estructuras utilizadas por comerciantes y espectadores.

La situación generó momentos de tensión debido a que varios asistentes creyeron que una menor que se encontraba cerca del lugar había sido atropellada. Mientras familiares y presentes intentaban localizarla, los ocupantes de la unidad presuntamente intentaron abandonar el sitio, acción que incrementó el enojo de la multitud.

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Minutos después, múltiples personas rodearon el vehículo y comenzaron a lanzar objetos contra la unidad y sus tripulantes. Videos captados por asistentes muestran cómo la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión grupal en la que se utilizaron piedras, botellas y otros objetos contundentes.

Tras varios minutos de enfrentamientos, tres personas resultaron heridas y fue necesaria la intervención de las autoridades para controlar la situación. Aunque los afectados reclamaron el pago de los daños ocasionados por el choque, hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas o sobre posibles responsabilidades derivadas de los hechos.

#Seguridad 🚨 Al menos dos hombres resultaron gravemente heridos luego de participar en una riña en canchas de futbol llanero de Ciudad Serdán.



Según los testigos, los dueños de una camioneta verde habrían agredido a otros ciudadanos, debido a que se encontraban bebiendo… pic.twitter.com/2GxceeqtrG — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 8, 2026

Editor: César A. García

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