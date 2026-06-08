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García Parra comparecerá ante el Congreso durante julio

Por:
Alejandra Olivera
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El coordinador de Gabinete acudirá al Congreso durante la segunda semana de julio. / Foto: Es Imagen.

El coordinador de Gabinete de Puebla, José Luis García Parra, confirmó que comparecerá ante el Congreso del Estado durante la segunda semana de julio para informar sobre las acciones de la administración estatal, en particular, sobre el proyecto del Cablebús.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal indicó que desde un inicio manifestó su disposición para acudir ante el Poder Legislativo, pero solicitó que su presentación se efectuara cuando estuviera en periodo ordinario el pleno del Congreso.

Lo anterior, al sostener que la administración de Alejandro Armenta es transparente y todos los días informa a la ciudadanía, además de que comparecer ante el Congreso es una oportunidad para rendir cuentas y dialogar con los representantes populares.

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En ese sentido, sostuvo que no es necesaria una reforma legal para facultar al coordinador de Gabinete a comparecer ante el Congreso, ya que existe total disposición para acudir las veces que sea requerido.

Asimismo, comentó que el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, acudirá a comparecer en la primera semana de julio.

Editor: César A. García

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