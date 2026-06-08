Cinco colonias quedan en “zona gris” entre Puebla y Cuautlancingo

Cinco colonias de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas que se encuentran en la parte limítrofe con el municipio de Cuautlancingo se han convertido en una “zona gris” ante el conflicto con la otra demarcación sobre la prestación de servicios, incluida la seguridad.

Así lo señaló la presidenta auxiliar Diana de Bernardo Ramos, quien expuso la situación ante la Comisión de Seguridad y Justicia del Cabildo de Puebla y pidió apoyo del Ayuntamiento para visibilizar la situación.

De acuerdo con la edil auxiliar, las colonias con Azcapotzalco, Getsemaní, Villa Olímpica, La Vega y Alberto de la Fuente.

“Estas zonas son de atención prioritaria y donde vivimos mayor la problemática”, comentó.

En este sentido, pidió la entrega de equipamiento preventivo como alarmas sonoras, silbatos, lonas disuasorias para coordinarse entre comités vecinales y el área de gobernación de la junta auxiliar.

Bernardo de Ramos expuso que es necesario definir acciones conjuntas, protocolos de respuesta y rondines coordinados para garantizar el servicio de seguridad a los colonos sin que la jurisdicción sea un obstáculo.

La presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia, Georgina Ruiz Toledo, reconoció que es una problemática que representa uno de los mayores desafíos con fronteras administrativas.

“Cuando existen factores de riesgo y dinámicas delictivas que afectan la tranquilidad comunitaria, la coordinación institucional deja de ser opcional y se vuelve indispensable”, dijo la regidora.

La regidora se comprometió con los integrantes de la Comisión a darle seguimiento a la petición para que ninguna familia quede en “vacíos administrativos por vivir en una zona limítrofe”.

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#Municipios 🗣️La presidenta auxiliar de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, Diana de Bernardo, expone ante la Comisión de Seguridad y Justicia del Cabildo de Puebla que cinco colonias padecen problemas de atención de las autoridades municipales, debido a que forman parte de… pic.twitter.com/tJDluKGno9 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 8, 2026

Editor: César A. García

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