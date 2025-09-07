SSP realiza operativos simultáneos en penales de Tepexi y Cholula

En seguimiento a las acciones para inhibir el delito de extorsión desde los centros penitenciarios, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Guardia Nacional (GN), implementó operativos simultáneos al interior de los penales de Tepexi de Rodríguez y San Pedro Cholula.

La revisión en el centro penitenciario de Tepexi de Rodríguez permitió asegurar 11 objetos punzocortantes, siete teléfonos celulares, un reloj inteligente, accesorios como cables USB, tarjetas SIM, audífonos y cargadores.

En tanto, en el penal de San Pedro Cholula se decomisaron más de 60 accesorios para equipos telefónicos, 58 objetos punzocortantes, 19 recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, 16 bocinas, entre otros artículos prohibidos.

En estos operativos fueron reforzados con la participación de policías custodios, la Unidad Cinotáctica K9 de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, Policía Estatal Preventiva, así como autoridades federales con el propósito de fortalecer los mecanismos de control y seguridad en el sistema penitenciario, siempre con pleno respeto a los derechos humanos.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, reitera su compromiso de garantizar un sistema penitenciario más eficiente, transparente y seguro.

