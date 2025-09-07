Destacan participación juvenil en foro del Congreso de Puebla

Con la finalidad de intercambiar ideas y experiencias, así como abrir un espacio para escuchar inquietudes de jóvenes, en el Congreso del Estado se llevó a cabo un foro de diálogo con estudiantes de las carreras de Ciencias Políticas y Administración Pública.

El diputado Julio Miguel Huerta Gómez, organizador del encuentro, compartió con las y los jóvenes su trayectoria académica y en el sector público; además, detalló las principales funciones de las y los legisladores en la construcción del marco normativo y en la gestión de acciones para la ciudadanía.

Durante su mensaje, invitó a las y los presentes a participar de forma activa para abonar en la construcción de una mejor sociedad, fortalecer la democracia y atender las problemáticas que atañen a las juventudes.

En el encuentro, también participaron las diputadas Laura Guadalupe Vargas Vargas, Susana del Carmen Riestra Piña y Esther Martínez Romano, quienes compartieron su trayectoria académica y en el sector público, así como algunas de sus experiencias al frente de organizaciones y cargos de representación.

Las diputadas coincidieron en que es necesaria la participación de las y los jóvenes en el sistema político, pues su perspectiva contribuye a la construcción de una sociedad más humana, con bienestar y oportunidades para todos los grupos sociales.

Te recomendamos: